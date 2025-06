agenzia

La stima è di Human Right Activist

ROMA, 15 GIU – Almeno 406 persone sono state uccise e 654 ferite dai bombardamenti israeliani in Iran. Lo sottolinea Human Right Activist, un’organizzazione per i diritti umani basata a Washington, secondo quanto riporta Sky News citando l’Ap. Il governo iraniano – ricorda il media inglese – non ha ancora pubblicato il numero complessivo delle vittime.

