Austin a Katz, garantire la sicurezza delle truppe Unifil

Il capo del Pentagono ha chiamato il ministro israeliano

WASHINGTON, 23 NOV – Lloyd Austin ha parlato oggi con il ministro della Difesa israeliano Israel Katz per esaminare le minacce regionali, discutere le operazioni israeliane in corso e riaffermare il fermo impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. Lo riferisce il Pentagono in una nota sulla telefonata. Il segretario alla Difesa americana ha sottolineato l’importanza di “garantire la sicurezza e l’incolumità delle forze armate libanesi e delle forze Unifil in Libano” e ribadito l’impegno di Washington per una soluzione diplomatica.

