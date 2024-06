Austin, Usa non forniranno un altro sistema Patriot a Kiev

agenzia

Lo ha detto il capo del Pentagono

BRUXELLES, 13 GIU – “Il tema delle difesa aerea è in cima alla mia agenda da molto tempo. Gli Usa hanno già fornito un sistema Patriot all’Ucraina, oggi non ho annunci aggiuntivi al riguardo. Posso dire che non ci sarà alcun cambiamento alla nostra copertura di Patriot in Polonia”. Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin commentando le indiscrezioni di stampa secondo cui gli Usa avrebbero deciso di fornire un secondo sistema di Patriot a Kiev. “Continuiamo a lavorare perché gli ucraini abbiano tutto quello di cui hanno bisogno e sono in contatto costante con loro”, ha aggiunto. “Le forze ucraine sono impegnate in una dura lotta. Hanno bisogno di difese aeree aggiuntive. Gli ucraini resistono con forza a Kharkiv e continuano a impressionare il mondo, infliggendo perdite pazzesche alla Russia. Che ad oggi ha perso 350mila soldati tra morti e feriti”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto per l’Ucraina ai margini della ministeriale Nato. “È un momento critico, la sopravvivenza dell’Ucraina è in bilico. Ma sono fiducioso che questa coalizione farà il suo dovere: oggi diamo il benvenuto a un nuovo membro, l’Argentina”, ha detto.

