Australia investirà 6,8 miliardi di euro in sottomarini nucleari

SYDNEY, 14 SET – L’Australia investirà l’equivalente di 6,8 miliardi di euro per rendere uno dei suoi cantieri navali in grado di costruire una flotta di sottomarini a propulsione nucleare, secondo quanto annunciato dal governo. I 12 miliardi di dollari australiani saranno spesi in dieci anni per rinnovare e migliorare le capacità dei cantieri navali di Henderson, vicino a Perth, nell’Australia Occidentale, ha affermato il Ministro della Difesa Richard Marles. Nel 2021, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno firmato un patto tripartito, denominato Aukus, volto a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione Asia-Pacifico. Questo accordo prevede la fornitura di tre-cinque sottomarini nucleari d’attacco statunitensi classe Virginia a Canberra entro 15 anni, dopodiché l’Australia costruirà i propri sottomarini in collaborazione con il Regno Unito. Tuttavia, poiché i cantieri navali statunitensi hanno già difficoltà a rifornire la Marina degli Stati Uniti, Washington ha annunciato a giugno una revisione di Aukus per garantire che rimanga coerente con gli obiettivi del Presidente Donald Trump. “Henderson è un elemento chiave dell’accordo Aukus”, ha dichiarato Marles all’emittente australiana Sky News, aggiungendo: “Questo è ciò che l’Australia deve fare per cogliere questa opportunità strategica”. Canberra prevede di dotare Henderson di bacini di carenaggio altamente sicuri per la manutenzione dei sottomarini nucleari e di creare strutture per la costruzione di mezzi da sbarco e, in futuro, di fregate giapponesi di classe Mogami, ha aggiunto il ministro. Secondo lui, il costo totale per lo sviluppo di questi cantieri navali dovrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari australiani.

