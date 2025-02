Australia, oltre 150 delfini ‘spiaggiati’ in Tasmania

agenzia

L'operazione di salvataggio "è complessa"

ROMA, 19 FEB – Oltre 150 delfini si sono ‘spiaggiati’ sull’isola australiana della Tasmania. Lo hanno riferito i funzionari della protezione ambientale, sottolineando che diverse dozzine di cetacei sono morti. Secondo i membri del dipartimento locale dell’ambiente, si tratta di grandi delfini predatori che si sono arenati nel giro di 48 ore vicino ad Arthur River, una città scarsamente popolata nel nord-ovest della Tasmania. Nelle foto rilasciate dalle autorità si vedono decine di lucenti delfini neri sdraiati sulla sabbia in una spiaggia durante la bassa marea. L’operazione di salvataggio “è complessa a causa dell’inaccessibilità del sito, delle condizioni dell’oceano e della difficoltà di trasportare attrezzature specializzate in questa località remota”, ha spiegato il dipartimento in un comunicato stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA