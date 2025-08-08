Australia, ‘piano Israele su Gaza aggrava catastrofe umanitaria’

agenzia

Ministra Esteri: 'E' una violazione del diritto internazionale'

ROMA, 08 AGO – La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha esortato Israele a non attuare i suoi piani di occupazione di Gaza City, una mossa che secondo lei potrebbe costituire una violazione del diritto internazionale: lo riporta il Guardian. In una dichiarazione rilasciata al Guardian Australia, Wong ha affermato: “L’Australia invita Israele a non intraprendere questa strada, che non farà altro che aggravare la catastrofe umanitaria a Gaza”, aggiungendo che “lo sfollamento forzato permanente è una violazione del diritto internazionale”.

