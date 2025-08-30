Auto sulla folla a Evreux, in Francia: un morto e 5 feriti

Inchiesta

Tre persone in custodia cautelare

Il conducente di un’auto avrebbe investito “deliberatamente” un gruppo di persone nella notte tra venerdì e sabato nel centro di Evreux, in Francia, provocando un morto e cinque feriti, due dei quali in condizioni critiche, secondo la procura della città di Normandia. Dopo una lite in un bar intorno alle 4 del mattino, “una persona sarebbe andata a prendere un veicolo e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità tra la folla fuori dal locale”, ha dichiarato all’Afp Rémi Coutin, procuratore di Evreux, aggiungendo che tre persone sono state arrestate. Un’inchiesta è stata aperta per omicidio e tentato omicidio, secondo il magistrato.

