Autorità kazake, ’28 i sopravvissuti al disastro aereo’

agenzia

ROMA, 25 DIC – “In totale 28 persone sono rimaste ferite” nello schianto del volo da Baku a Grozny precipitato vicino ad Aktau nell’ovest del Kazakistan. Lo riferisce il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako in un comunicato, aggiornando un precedente bilancio dei sopravvissuti e precisando che 26 di loro sono stati trasferiti in ospedale. Dieci sono in gravi condizioni. A bordo c’erano 67 persone.

