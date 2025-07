Autorità Texas, nella zona non abbiamo sistema di allerta

agenzia

'In 45 minuti il livello del Guadalupe si è alzato di 8 metri'

ROMA, 05 LUG – “Non sapevamo che questa alluvione sarebbe arrivata. Nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivata. Nnon abbiamo un sistema di allerta” nella zona. Così il giudice Rob Kelly, il più alto funzionario della contea di Kerr, l’area del Texs devastata dall’alluvione, ha spiegato perché gli accampamenti lungo il fiume Guadalupe non fossero stati evacuati in anticipo. Lo riporta la Bbc. Il vicegovernatore del Texas Dan Patrick ha spiegato che “nel giro di 45 minuti, il livello del fiume Guadalupe si è alzato di 8 metri e si è verificata un’inondazione distruttiva, che ha portato via proprietà e purtroppo anche vite umane”.

