Autorità, ‘tutti i residenti di Los Angeles sono in pericolo’

'Gli incendi crescono e sono allo 0% del contenimento'

LOS ANGELES, 08 GEN – “Gli incendi crescono e sono allo 0% del contenimento. Tutti gli abitanti della contea sono in pericolo”. Lo ha detto in conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della Contea di Los Angeles, Anthony C. Marrone, sottolineando che secondo il servizio meteorologico nazionale i forti venti che interessano la regione continueranno nelle prossime ore.

