Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Avvocati Bolsonaro chiedono assoluzione per ex presidente

Nel processo per presunto colpo di Stato

Di Redazione |

RIO DE JANEIRO, 14 AGO – Gli avvocati difensori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno chiesto ieri alla Corte Suprema del Paese l’assoluzione durante l’arringa finale nel processo in cui è accusato di aver tentato un colpo di Stato. In un documento di 197 pagine presentato alla Corte, gli avvocati di Bolsonaro hanno sostenuto che l’ex capo di Stato di estrema destra è “innocente di tutte le accuse” e che durante il processo, iniziato a maggio, è stata presentata una “assoluta mancanza” di prove.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: