Per l'incertezza nell'area. 'Non atteso attacco Iran oggi'

NEW YORK, 13 AGO – Il segretario di Stato Antony Blinken posticipa il suo previsto viaggio in Medio Oriente in seguito all’incertezza nella regione. Lo afferma il giornalista di Axios Barak Ravid, sottolineando comunque che due fonti americane hanno precisato di non attendersi un attacco oggi.

