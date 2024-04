Baerbock, ‘il G7 deve reagire all’attacco dell’Iran’

agenzia

'Ma è necessario evitare un'escalation'

CAPRI, 18 APR – Il G7 deve mostrare “una reazione” dopo l’attacco “senza precedenti” dell’Iran contro Israele. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a margine del G7 Esteri a Capri. “Stiamo discutendo anche qui in seno al G7 di misure aggiuntive”, ha dichiarato Baerbock, mentre l’Occidente sta valutando in particolare un rafforzamento delle sanzioni contro Teheran. Tuttavia “non deve esserci un’ulteriore escalation nella regione, perché sarebbe fatale per la popolazione”.

