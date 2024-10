Bahia, 14enne uccide tre compagni di classe in una scuola

agenzia

Dopo il triplice omicidio l'adolescente si è tolto la vita

HELIÓPOLIS, 18 OTT – Uno studente di 14 anni è entrato a scuola, in Brasile, con una pistola calibro 38 e ha sparato contro i suoi compagni di classe uccidendone tre, due ragazze e un ragazzo di 15anni, e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio nella scuola municipale Dom Pedro I, situata nel villaggio di Serra dos Correiras nel comune di Heliópolis, 15mila abitanti nel nord dello stato di Bahia. Lo ha riferito la Segreteria di Pubblica Sicurezza dello stato di Bahía (Ssp-Ba). In un post su X, il governatore Jerônimo Rodrigues, del partito dei Lavoratori (Pt) ha espresso le sue “condoglianze a tutte le famiglie e ai colleghi degli studenti”, aggiungendo di aver ordinato alla Ssp-Ba di “indagare immediatamente sui fatti”. In un comunicato, il comune di Heliópolis e il Dipartimento municipale dell’Educazione hanno espresso “profondo dolore e sgomento. In questo momento di immenso dolore e lutto, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e all’intera comunità scolastica, che sta affrontando una perdita devastante e irreparabile. Siamo uniti nella solidarietà con le vittime e i loro cari, così come con tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale profondamente colpiti da questa tragedia”. “Sulla dinamica del delitto stanno indagando la Polizia Militare, Civile e Tecnica ma non si hanno ancora notizie sulle motivazioni del delitto”, riporta il sito all news brasiliano Uol.

