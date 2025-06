Banca pubblica iraniana paralizzata da cyber attacco

agenzia

Rivendicato da gruppo di hacker ribattezzato Predatory Sparrow

LONDRA, 17 GIU – Gli hacker di un gruppo che si fa chiamare Predatory Sparrow ha rivendicato in questi minuti il cyber-attacco che risulta aver paralizzato le operazioni di Bank Sepah, istituto di credito pubblico fra i più antichi dell’Iran. Lo riporta Iran International, sito vicino ad ambienti dell’opposizione iraniana all’estero, accreditando la banca in questione di legami con il corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. Il gruppo Predatory Sparrow afferma sui social di aver “condotto attacchi informatici che hanno distrutto i dati” della Bank Sepah. “La Bank Sepah è un istituto che ha aggirato le sanzioni internazionali e ha utilizzato il denaro del popolo iraniano per finanziare i terroristi affiliati al regime, il suo programma di missili balistici e il suo programma nucleare militare”, si legge in un post del gruppo pubblicato su X. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha confermato un attacco informatico all’infrastruttura della più grande banca iraniana, che ha interrotto i servizi.

