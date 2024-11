Bangladesh, ‘chiederemo a India di estradare ex premier Hasina’

agenzia

La mossa potrebbe causare tensioni diplomatiche con Delhi

NEW DELHI, 18 NOV – Il Bangladesh chiederà all’India l’estradizione della ex premier Sheikh Hasina: lo ha detto il Nobel per la pace Muhammad Yunus, attuale Consigliere Capo del governo ad interim di Dacca, in occasione dei suoi primi 100 giorni nell’incarico. Yunus ha confermato che il suo governo intende riportare Hasina nel Paese dalla capitale indiana, dove si è rifugiata in un luogo segreto dopo la fuga dal Bangladesh, per processarla per accuse che vanno dalla corruzione all’assassinio, ai crimini contro l’umanità. All’inizio di novembre, gli inquirenti hanno già emesso una richiesta di arresto per Hasina e reso nota l’intenzione di chiedere all’Interpol un avviso rosso per lei e per i suoi alleati, molti dei quali fuggiti all’estero l’estate scorsa, non appena le scoppiarono le proteste che hanno poi portato alla fuga della premier. La decisione di una richiesta formale di estradizione potrebbe causare tensioni diplomatiche con l’India, già in allarme per alcuni attacchi e aggressioni a templi indù avvenuti nelle ultime settimane in Bangladesh.

