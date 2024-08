Bangladesh: presidente Corte suprema accetta di dimettersi

agenzia

In seguito all'ultimatum lanciato dagli studenti

DACCA, 10 AGO – Il presidente della Corte Suprema del Bangladesh Obaidul Hassan ha reso nota la sua decisione di dimettersi dall’incarico. Lo riporta il Daily Star edizione del Bangladesh. Il giudice ha accettato di dimettersi in seguito alle proteste di oggi degli studenti, che hanno lanciato un ultimatum a lui e ai giudici della Divisione d’appello affinché abbandonassero gli incarichi entro il pomeriggio. Altrimenti, hanno minacciato di assediare le loro residenze, ha affermato Hasnat Abdullah, uno dei coordinatori del Movimento studentesco anti-discriminazione, dai locali della Corte Suprema. Hassan ha dichiarato ai giornalisti presenti presso la Corte Suprema di aver deciso di dimettersi considerando la sicurezza dei giudici della Corte Suprema, dell’Alta Corte e dei tribunali inferiori in tutto il Paese nel contesto della situazione emergente. “Ci sono alcune formalità per le dimissioni. Completate quelle, invierò la mia lettera di dimissioni al Presidente Mohammed Shahabuddin entro questa sera”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA