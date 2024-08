Bangladesh: Yunus nomina ministri, tra cui 4 donne e 2 studenti

agenzia

Consiglio dei ministri formato da 16 persone

NEW DELHI, 09 AGO – Muhammad Yunus, il Nobel alla Pace da ieri sera leader del governo ad interim del Bangladesh ha assegnato oggi i portafogli nel suo Consiglio di ministri, composto da 16 membri. Tra i 16 ci sono quattro donne e due coordinatori delle associazioni degli studenti che, con le loro manifestazioni, hanno dato il via alla “rivoluzione” che ha portato alla fuga dal paese dell’ex premier Sheik Hasina. I due leader degli studenti gestiranno, rispettivamente, telecomunicazioni e tecnologie informatiche e il dicastero dei giovani e dello sport. L’ex diplomatico Mohammad Touhid Hossain è ministro degli Esteri, il capo di stato maggiore generale dell’esercito bangladese M Sakhawat Hossain gestirà gli Interni, mentre l’ex governatore della Banca Centrale del Bangladesh Salahuddin Ahmed gestirà le Finanze e la pianificazione economica. Secondo un comunicato ufficiale, il fondatore della Grameen Bank, che tutti nel paese chiamano dr Yunus, ha tenuto per sé 27 portafogli, tra cui la difesa, l’amministrazione pubblica, l’istruzione, l’energia, e le risorse idriche.

