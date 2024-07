Bannon, ‘Trump sconfiggerà Biden con l’aiuto dell’esercito Maga’

agenzia

L'ex stratega cita il movimento Make America Great Again

ROMA, 01 LUG – C’é un “esercito Maga” pronto a garantire che Donald Trump sconfigga Joe Biden e ritorni alla Casa Bianca: lo ha detto alla Bbc l’ex stratega della Casa Bianca trumpiana, Steve Bannon, riferendosi ai militanti nel movimento Make America Great Again (Maga). Bannon, che dovrà presentarsi in carcere oggi per scontare una pena di 4 mesi per oltraggio al Congresso americano, ha aggiunto che non teme la prigione e che guarderà la campagna 2024 dell’ex presidente da dietro le sbarre. “Ho servito il mio Paese negli ultimi 10 anni circa concentrandomi su questo”, ha affermato, riferendosi alla politica e al movimento Maga. “Se devo farlo in prigione, lo faccio in prigione, non fa alcuna differenza”, ha aggiunto.

