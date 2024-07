Barcellona dà via libera all’aumento della tassa turistica

agenzia

Sale a 4 euro pro capite a notte, in vigore dall'autunno

MADRID, 26 LUG – Il Consiglio comunale di Barcellona ha dato oggi il via libera all’aumento della tassa turistica a 4 euro pro capite per pernottamento, con i voti a favore di tutti i partiti e quelli contrari del Partito Popolare e di Vox. L’aumento dell’imposta dagli attuali 3,,25 euro a 4 euro per notte, che si applica a tutti i tipi di alloggi turistici, categoria alberghiera e ai croceristi, dovrà ottenere il nulla osta del governo della Generalitat, dopo il quale l’incremento sarà definitivamente approvato, per entrare in vigore prevedibilmente fra settembre e ottobre. Con la misura, il Comune prevede di ricavare circa 20 milioni di euro aggiuntivi agli oltre 95 milioni che incassa dalla tassa di soggiorno turistico, il cui ricavato divide al 50% con l’amministrazione regionale. Saranno destinati al potenziamento dei servizi di pulizia, trasporto e sicurezza della città, di cui beneficiano i turisti, come ha segnalato nel dibattito in aula l’assessore di Economia e Finanze, Jordi Valls. “Questa non è un’imposta alla cittadinanza, al tessuto imprenditoriale, né all’attività turistica, ma ai turisti che godono della città e fanno uso dei suoi servizi”, ha indicato, citato dall’agenzia Efe.

