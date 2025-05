Barry Diller fa coming out, ‘Sono gay ma amo Diane’

agenzia

Il tycoon dei media si rivela omosessuale sul New York Magazine

NEW YORK, 06 MAG – Il miliardario Barry Diller ha fatto coming out confermando sospetti che giravano da sempre nonostante il matrimonio con la stilista Diane von Furstenberg. Un noto executive dei media che è stato in passato Ceo di Fox e Paramount, Diller ha annunciato la sua omosessualità in un aricolo a sua firma sul magazine New York. “Ci sono stati molti uomini nella mia vita, ma c’è stata solo una donna”, ha detto l’83enne tycoon a cui New York deve tra l’altro la realizzazione del parco/centro culturale di Little Island sull’Hudson. L’articolo è intitolato “Barry e Diane, la verità’ su di noi dopo tutti questi anni”. Diller e la von Furstengerg si sono sposati nel 2001, un’unione che alcuni avevano descritto come un modo di mettere a tacere le voci sull’omosessualità di lui. Ora Barry confessa di essersi sentito gay fin da bambino anche se, per come scrive oggi, l’attrazione provata per Diane è tutt’altro che una finzione: “Non ho mai messo in dubbio che il nostro imperativo biologico fosse forte nella sua eterosessualità almeno quanto il suo opposto”. Diller scrive anche che, dopo aver raggiunto il successo, ha avuto paura che la preferenza per gli uomini avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua carriera. Il miliardario aveva sperato di riuscire a sopprimere il desiderio ma che, pur essendo a conoscenza del gossip che lo riguardava, non aveva prima d’ora mai voluto fare nessuna dichiarazione in materia.

