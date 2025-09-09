Sfoglia il giornale

Bayrou alle 12 all’Eliseo per dare le dimissioni

Macron tentato da nomina rapida, circola il nome di Lecornu

Di Redazione |

PARIGI, 09 SET – Il premier francese Francois Bayrou, che ieri ha perso la scommessa di ottenere la fiducia, sarà mezzogiorno all’Eliseo per rassegnare le dimissioni davanti il presidente Macron. Rimarrà in carica per gli affari correnti in attesa di uin successore, che sarà il quinto premier francese dall’inizio del secondo mandato di Macron, nel 2022. Il nome più gettonato nelle ultime ore è quello del ministro della Difesa, Sébastien Lecornu. Una nomina accelerata consentirebbe a Macron di non affrontare in solitudine la giornata di domani, con una manifestazione di protesta inedita, “Bloquons tout”, “Blocchiamo tutto”, nata sui social.

