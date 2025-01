agenzia

Bagarre in Assemblée Nationale dopo le parole del premier

PARIGI, 28 GEN – Il Partito socialista ha sospeso le trattative sulla “non sfiducia” al governo francese dopo le polemiche suscitate oggi in Assemblée Nationale in seguito all’uso da parte del premier François Bayrou della frase “sensazione di invasione” per descrivere la presenza sempre più numerosa di migranti in Francia.

