Bbc, risolto il mistero dell’ornitorinco di Winston Churchill

Morì per il troppo caldo nel viaggio dall'Australia

ROMA, 03 AGO – Nel 1943 una nave salpò dall’Australia per portare in gran segreto un ornitorinco in dono all’allora primo ministro britannico, Winston Churchill. Con quel dono, cui era stato il nome del suo futuro padrone, l’Australia cercava disperatamente di ingraziarsi la Gran Bretagna mentre la Seconda Guerra Mondiale si stava espandendo nel Pacifico e arrivava alle sue porte. L’animale però purtroppo morì nel trasporto. Si temette l’incidente diplomatico, Allora la colpa venne data ad uno shock provocato da un bombardamento della nave su cui viaggiava da parte di un sottomarino tedesco. La verità, spiega oggi la Bbc, era ben diversa ed è emersa solo da poco: ad uccidere l’animale era stato il caldo. Churchill era un avido collezionista di animali esotici, ricorda la Bbc, e aveva più volte espresso il desiderio di averne un ornitorinco. Il ministro degli esteri australiano, H.V. ‘Doc’ Evatt, aveva quindi deciso di inviargliene un esemplare, ma in segreto perché l’esportazione della specie era proibita. Per il mammifero oviparo fu preparata una speciale struttura per il trasporto e un menù di 50.000 vermi e crema pasticcera all’uovo d’anatra. Un inserviente fu assunto per accudirlo nei 45 giorni del viaggio. Ma nonostante lo sforzo, l’animaletto morì nel viaggio. La verità sul decesso è stata scoperta di recente da un dottorando della Monash University, Harrison Croft e di un team dell’Università di Sydney. Nel diario dell’addetto all’ornitorinco, la chiave della morte misteriosa. Mentre la nave attraversava l’equatore per circa una settimana, le temperature erano salite ben oltre i 27 gradi. Una temperatura che ad oggi si sa essere la soglia di sicurezza per gli spostamenti degli ornitorinchi. Ad essere stata fatale all’animale era stato, purtroppo, il troppo caldo.

