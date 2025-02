Bbc, ‘setta segreta cristiana Usa toglieva bambini ai genitori’

agenzia

Coppie non sposate e madri minacciate di dannazione all'inferno

ROMA, 01 FEB – Un setta cristiana segreta negli Stati Uniti per quattro decenni ha sottratto centinaia di bambini a copie di genitori adepti ma non sposati per darli in adozione, a volte ad altri membri della chiesa, secondo un’inchiesta della Bbc: una vicenda sulla quale – scrive l’emittente britannica – sta ora indagando l’Fbi. La setta si faceva chiamare dagli adepti The Truth (la Verità), o anche “Two by Two” (A due a due). Alcune persone sottratte ai genitori quando erano bambini hanno raccontato di aver subito abusi da parte delle famiglie adottive. Quattro donne – che all’epoca erano tutte nubili – hanno raccontato alla Bbc di non aver avuto altra scelta che rinunciare ai loro bambini. Tre di loro temevano di essere cacciate dalla chiesa e destinate all’inferno se avessero rifiutato. Una racconta di aver subito pressioni per dare il suo bambino a una coppia sposata della chiesa dopo essere stata violentata nel 1988, all’età di 17 anni. “La mia paura di andare all’inferno era così grande che mi ha costretto a decidere di dare il bambino a questa coppia della setta”, ha raccontato. Un’altra racconta che non le è stato permesso di vedere la sua bambina prima che le venisse le venisse sottratta per sempre. La Bbc ha parlato anche con sei persone date in adozione da neonati tra gli anni Sessanta e Ottanta. Una donna racconta di essere stata maltrattata fisicamente ed emotivamente durante i primi anni di vita. I bambini dati forzatamente in adozione venivano chiamati in tutti gli Stati Uniti “Baldwin Babies” (neonati di Baldwin) dal nome del medico della setta che ne decideva il destino. E il cui figlio, Gary Baldwin, ha detto alla Bbc che il numero esatto delle adozioni non è noto perché i registri sono stati distruttim ma che si stima siano circa 200. Poiché The Truth non ha un leader ufficiale, la Bbc ha contattato sei dei suoi attuali funzionari più anziani, noti come “supervisori”, per un commento. E un supervisore contattato ha dichiarato che tutte le adozioni di cui è a conoscenza erano state effettuate “attraverso canali legali” e di aver sentito “alcune belle storie”. La setta è stata fondata in Irlanda da un evangelista scozzese nel 1897.

