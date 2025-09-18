Bbc,prove a giudici Usa per mostrare che Brigitte Macron è donna

agenzia

Lo afferma il loro avvocato negli Stati Uniti

PARIGI, 18 SET – Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la première dame è una donna. Il loro avvocato, intervistato dalla Bbc, afferma che il presidente francese e la signora Macron presenteranno la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l’influencer di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha sostenuto che Brigitte Macron fosse nata uomo. Gli avvocati della signora Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta. Intervenendo in un podcast della BBC, l’avvocato dei Macron negli Stati Uniti, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni “incredibilmente sconvolgenti” e che rappresentavano una “distrazione” per il presidente francese.

