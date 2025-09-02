Ben Gvir, ‘europei proveranno terrorismo in prima persona’

agenzia

Dopo decisione del Belgio di riconoscere lo Stato di Palestina

TEL AVIV, 02 SET – Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha condannato la decisione del Belgio di riconoscere uno Stato palestinese alle Nazioni Unite. “I Paesi europei che si abbandonano all’ingenuità e si arrendono alle manipolazioni di Hamas – ha affermato il ministro Ben Gvir – finiranno per sperimentare il terrore in prima persona. Qui in Israele, c’era chi un tempo credeva a tali illusioni, e il risultato sono stati stupri, omicidi e massacri. Invece di premiare il terrore, il mondo libero deve unirsi contro di esso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA