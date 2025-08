Ben-Gvir guida incursione di coloni intorno ad Al-Aqsa

agenzia

Il ministro di estrema destra sulla Spianata delle Moschee

ROMA, 03 AGO – Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, di estrema destra, ha guidato stamani una incursione di coloni sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, presso la moschea di Al-Aqsa, accompagnato dal parlamentare del Likud Amit Halevi. Lo riferice l’agenzia plaestinese Wafa. Secondo il Dipartimento islamico Waqf di Gerusalemme (l’organizzazione che gestisce gli edifici musulmani dell’area), almeno 1.251 coloni hanno occupato i cortili intorno alla moschea. I coloni hanno celebrato rituali, con preghiere, danze e canti ad alta voce, che si sono sentiti in tutta la spianata. In precedenza, intorno alla mezzanotte, Ben-Gvir aveva guidato una marcia di coloni attraverso la Città vecchia, in occasione di quello che i gruppi ebraici estremisti definiscono l’anniversario della distruzione del Tempio. Questi gruppi hanno diffuso appelli per incursioni di massa dei coloni ad A-Aqsa domenica mattina, per celebrare l’anniversario. Questi fatti seguono una campagna di appelli e cambiamenti politici, fra i quali il controverso ordine di Ben-Gvir alla polizia di permettere ai coloni di cantare e danzare sulla Spianata. A maggio, il ministro aveva dichiarato pubblicamente che “la preghiera e il prostrarsi sono ora possibili sul Monte del Tempio”, in contrasto con la tradizione storica del sito.

