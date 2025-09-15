Ben Gvir,a Gaza city costruiremo zona di lusso per polizia

agenzia

'Faremo un quartiere vista mare per i nostri agenti'

TEL AVIV, 15 SET – “Il mio piano è – una volta conclusa la vittoria nella città di Gaza – costruire lì un quartiere lussuoso per i poliziotti, con vista sul mare. Sarà uno dei posti più belli del Medio Oriente. L’insediamento porta sicurezza, ed è arrivato il momento di un insediamento ebraico a Gaza”. Lo ha detto il ministro messianico di ultradestra Itamar Ben Gvir durante la cerimonia per il Capodanno ebraico (dal 21 settembre) della polizia. Ben Gvir è ministro della Sicurezza.

