Berlino, 35 miliardi per la difesa nello spazio

agenzia

Annuncio di Boris Pistorius al Congresso dello Spazio del Bdi

BERLINO, 25 SET – Trentacinque miliardi di investimenti fino al 2030 per la difesa nello Spazio: è quello che ha annunciato oggi il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius al Congresso dello Spazio in corso a Berlino e promosso dal Bdi, la Confindustria tedesca. A suo avviso è necessario disporre di una struttura affidabile composta da satelliti, stazioni terrestri, capacità di lancio nello spazio. “Puntiamo su un mix: piccoli vettore spaziali ma a medio termine anche vettori europei per carichi pesanti”.

