Berlino, ‘evitare assolutamente una guerra commerciale’

BERLINO, 07 APR – Il crollo delle borse è “un campanello di allarme” sull’impatto dei dazi Usa. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, in conferenza stampa a Berlino. “Bisogna assolutamente evitare una guerra commerciale”, secondo il portavoce. “Si deve cercare di evitare un’ulteriore escalation”, ha spiegato ancora. Per far questo, ha risposto ai giornalisti, “si deve evitare una reazione emotiva nel breve periodo, e osservare come si sta facendo quali siano gli effetti. E gli effetti sono molto differenti. Osserviamo anche gli effetti per l’atro lato, sugli Usa stessi: non sono irrilevanti e questo potrebbe comportare che qualcuno rifletta”.

