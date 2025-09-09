Berlino, in trentamila ancora senza energia elettrica

agenzia

Pubblicata una rivendicazione sulla piattaforma online Indymedia

BERLINO, 09 SET – Oltre trentamila persone a Berlino sono ancora senza corrente elettrica e domani dodici scuole della capitale resteranno chiuse, lo comunicano le autorità del quartiere coinvolto. La causa dell’interruzione di corrente è stata un incendio doloso appiccato a due tralicci dell’alta tensione a Berlino-Johannisthal, che ha distrutto diversi cavi elettrici della rete elettrica cittadina. Oggi è comparsa sulla piattaforma Indymedia una rivendicazione firmata da “alcuni anarchici” nella quale si legge: “questo sabotaggio non vuole solo identificare e disturbare i nemici della libertà, ma anche essere un appello all’estensione dell’azione offensiva in generale, e in particolare di questa forma di azione, che porta a un’effettiva interruzione del sistema”. Gli inquirenti stanno verificando la veridicità della rivendicazione ma le indagini hanno da subito evidenziato come si trattasse di un sabotaggio premeditato a sfondo politico.

