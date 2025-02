Berlino mette in guardia gli Usa, i dazi danneggiano tutti

agenzia

Dichiarazione alla conferenza stampa dell'esecutivo tedesco

BERLINO, 10 FEB – Il governo tedesco mette in guardia Washington dall’aumento dei dazi che danneggerebbe “tutte le parti”. È quello che è stato affermato nel corso della consueta conferenza stampa dell’esecutivo in corso a Berlino. “La politica del commercio è di competenza europea. Insieme si discute e si decide”. Lo ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, rispondendo nel corso della conferenza stampa di governo a una domanda sui dazi di Donald Trump. Il portavoce ha anche affermato che “non sarebbe intelligente dire cosa ci sia da fare”. “C’è una certa esperienza, maturata nella presidenza Trump 1”, ha convenuto, che potrebbe essere utile “per la presidenza Trump 2”. “La Commissione è preparata”, ha aggiunto il portavoce del ministero dell’Economia Korbinian Wagner. “Ma non c’è nessun automatismo rispetto all’altra volta”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA