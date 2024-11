Berlino, resta il no sui Taurus anche dopo svolta Usa

agenzia

Portavoce Scholz: 'Eravamo informati su decisione di Washington'

BERLINO, 18 NOV – “Il governo tedesco era informato della decisione di Washington di consentire all’Ucraina di utilizzare missili ad ampio raggio contro la Russia. E no, questo non modifica la posizione del governo tedesco sulla consegna dei Taurus”. È quello che ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, rispondendo alle domande alla conferenza stampa di governo a Berlino. Scholz ha sempre ripetuto che non consegnerà i panzer richiesti dall’Ucraina.

