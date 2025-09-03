Berlino, Trump potrebbe collegarsi al vertice di Parigi

agenzia

Lo dice il portavoce di Merz in vista del summit dei Volenterosi

BERLINO, 03 SET – È possibile che anche il presidente Usa Donald Trump si colleghi domani al vertice dei Volenterosi sull’Ucraina. Lo ha detto il portavoce di Friedrich Merz, Stefan Kornelius, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino. “Non voglio anticipare il vertice, ma ci sono riflessioni sul fatto che possa collegarsi anche il presidente”, ha detto.

