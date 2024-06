Berna, ‘oggi non ci sarà la pace ma prepariamo il terreno’

agenzia

LUCERNA, 15 GIU – “Non saremo in grado oggi di decretare la pace per l’ucraina ma speriamo di dare inizio al processo. La carta dell’Onu forma la base del diritto, la Russia l’ha attaccata nel modo più brutale. Se vogliamo inspirare lo spirito di pace, Mosca deve essere a un certo punto coinvolta, tutti ne siamo consapevoli. Come comunità internazionale possiamo preparare il terreno per i negoziati fra le due parti in guerra”. Lo ha detto Viola Amherd, presidente della Confederazione Svizzera, aprendo il Vertice della Pace di Lucerna.

