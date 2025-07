agenzia

'Vogliono che torni a guidare le sue società'

NEW YORK, 06 LUG – “I consigli di amministrazione delle società” di Elon Musk “vogliono che torni a guidarle. Probabilmente non sono contenti dell’annuncio” di un nuovo partito. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Cnn.

