Ribadisce la richiesta per una revisione interna della Fed

NEW YORK, 22 LUG – “Non c’è alcun motivo per cui Powell debba dimettersi ora”. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent, riporta l’agenzia Bloomberg, ribadendo la sua richiesta per una “revisione interna”.

