agenzia

Torneranno ai livelli del 2 aprile

NEW YORK, 06 LUG – I dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarà un accordo commerciale: le tariffe scatteranno l’1 agosto. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent a Cnn in merito alle lettere annunciate da Donald Trump e indirizzate a 12 partner commerciali che dovrebbero partire domani.

