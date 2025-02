Bezos al Wp, negli editoriali scrivere solo di libertà e mercati

agenzia

'Sono pro America'. Il capo degli editoriali si dimette

WASHINGTON, 26 FEB – Jeff Bezos ha inviato un’email allo staff del Washington Post su un cambiamento che ha deciso di attuare nella sezione editoriali del giornale. “Scriveremo ogni giorno a sostegno e in difesa di due pilastri: libertà individuali e libero mercato”, ha scritto il milionario nella mail. La mossa è stata apprezzata dal rivale Elon Musk che su X ha commentato: “Bravo Jeff Bezos!”. “Tratteremo anche di altri argomenti, ovviamente, ma i punti di vista contrari a questi pilastri verranno lasciati ad altri”, ha sottolineato il proprietario del prestigioso quotidiano. Bezos ha infine annunciato di aver affidato “a David Shipley, che ammiro molto, la guida di questo nuovo capitolo”. “Sono dell’America e per l’America, e orgoglioso di esserlo. Gran parte del successo del nostro Paese è dovuto alla libertà nel campo economico e altri settori. La libertà è etica – riduce al minimo la coercizione – e pratica – stimola la creatività, l’invenzione e la prosperità”, ha scritto il patron di Amazon allo staff del Washington Post. Dopo la decisione di Bezos, David Shipley non ha accettato di restare capo della pagina degli editoriali del Washington Post. “Dopo una lunga riflessione, David ha deciso di fare un passo indietro”, ha annunciato lo stesso Bezos dopo aver offerto a Shipley di restare. “Rispetto la sua decisione, gli avevo chiesto di essere convinto al 100% del cambiamento o di andarsene”, ha aggiunto il milionario.

