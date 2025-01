‘Biden a Roma per ringraziare Meloni del sostegno a Kiev’

agenzia

'E per la sua leadership nel G7'

WASHINGTON, 08 GEN – Joe Biden partirà domani per l’Italia, “l’ultimo viaggio all’estero della sua presidenza”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un gruppo ristretto di reporter. Oltre all’incontro con papa Francesco, con il quale Biden parlerà di “pace e diritti umani”, il presidente avrà colloquio con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per ribadire l’alleanza “stretta e duratura” tra Italia e Stati Uniti. Biden “ringrazierà la premier per la sua forte leadership del G7 nell’ultimo anno e il sostegno all’Ucraina”, ha sottolineato il funzionario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA