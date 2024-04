Biden a Xi, ‘Usa preoccupati della collaborazione con Mosca’

agenzia

Nel colloquio telefonico anche Ia e clima, pressing sulle droghe

NEW YORK, 02 APR – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevato con l’omologo cinese Xi Jinping le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l’industria militare di base di Mosca. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Usa illustrando i contenuti della conversazione telefonica fra i due leader. Il funzionario ha sottolineato che Biden e Xi hanno discusso i rapporti bilaterali fra i due Paesi, e che il presidente americano ha continuato il suo pressing sui narcotici e le droghe sintetiche. In agenda ci sono stati anche la collaborazione nell’intelligenza artificiale e nella lotta alla cambiamento climatico. Lo scorso novembre, nel corso del loro incontro in California, Biden e Xi si erano accordati per combattere l’emergenza fentanyl.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA