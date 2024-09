agenzia

Lo ha detto ai reporter

WASHINGTON, 02 SET – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ai reporter che un accordo finale per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza è molto vicino, ma che non ritiene che il premier israeliano Benyamin Netanyahu stia facendo abbastanza per garantire tale accordo.

