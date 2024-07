Biden, ‘al duello tv ho fatto un casino’

agenzia

'Vergognoso che Trump parli di lavori per i neri'

WASHINGTON, 03 LUG – “Ho fatto un casino, ho commesso un errore”. Lo ha detto Joe Biden parlando del duello tv con Donald Trump in una nuova intervista alla radio al ‘The Eangram show’, registrata oggi e che sarà trasmessa domani mattina tra le 8:00 e le 10:00 ora locale (le 14:00-16:00 di oggi in Italia). “E’ una vergogna che Trump parli di ‘lavori per i neri’, intendendo impieghi sminuenti”, ha aggiunto il presidente statunitense.

