‘Biden e G7 coordinano risposta all’ Iran, anche sanzioni’

agenzia

Casa Bianca: 'Ha ribadito solidarietà e sostegno Usa a Israele'

NEW YORK, 02 OTT – Joe Biden ha partecipato al G7 per parlare dell'”inaccettabile attacco dell’Iran contro Israele e per coordinare una risposta a questo attacco, incluse nuove sanzioni”. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che “il presidente e il G7 hanno inequivocabilmente condannato l’attacco dell’Iran contro Israele. Il presidente ha espresso la piena solidarietà americana e il sostegno a Israele e riaffermato l’incrollabile impegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele”.

