Biden grazia i tacchini Peach e Blossom per il Thanksgiving

agenzia

La sua ultima cerimonia: 'Essere presidente è stato un onore'

WASHINGTON, 25 NOV – Come da tradizione Joe Biden ha graziato due tacchini in occasione del giorno del Ringraziamento che cade giovedì 28 novembre. I fortunati volatili di quest’anno si chiamano Peach e Blossom, dal Minnesota, del peso di circa venti chili ciascuno. Il presidente ha colto anche l’occasione per ribadire che “servire gli americani è stato l’onore della sua vita”, visto che sarà l’ultima volta che ospita la cerimonia. Biden e la moglie partiranno poi per Staten Island. La cerimonia della grazia, che segna ufficiosamente l’inizio delle vacanze per il Thanksgiving si svolge sin dal 1947, quando era presidente Harry Truman.

