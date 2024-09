agenzia

'Non torneremo indietro'

ROMA, 11 SET – “L’America ha potuto vedere il leader con cui sono stato orgoglioso di lavorare per tre anni e mezzo. Harris ha dimostrato di essere la scelta migliore per guidare il nostro Paese in avanti. Non torneremo indietro”. Così il presidente Usa Joe Biden commenta su X il dibattito tv tra Harris e Trump.

