Biden invia aiuti federali in Florida, sovvenzioni per le case

agenzia

Il presidente dichiara lo stato di 'grave disastro'

WASHINGTON, 12 OTT – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che lo Stato di “grave disastro” in Florida e ha ordinato l’invio di aiuti federali per integrare gli sforzi locali nelle aree colpite dall’uragano Milton a partire dal 5 ottobre. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. L’assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e ristrutturazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare individui e imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.

