Biden, ‘l’accordo per la tregua a Gaza è ancora possibile

'Lavoriamo ogni giorno per evitare l'escalation'

WASHINGTON, 11 AGO – Per Joe Biden l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza “è ancora possibile”. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista alla Cbs registrata prima che fosse pubblicata, giovedì scorso, la dichiarazione congiunta con Egitto e Qatar che invitava Hamas e Israele a tornare al tavolo delle trattative. “Il piano che ho messo insieme, approvato dal G7 e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è ancora fattibile. Sto lavorando letteralmente ogni singolo giorno con tutta la mia squadra per fare in modo che ciò accada e per evitare l’escalation in una guerra regionale, ma ciò può facilmente accadere”, ha detto ancora l’ex presidente.

