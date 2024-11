agenzia

'Saremo sempre al fianco di Israele'

NEW YORK, 21 NOV – I mandati di arresto della Corte penale internazionale sono “scandalosi”. Lo ha detto Joe Biden. “Voglio essere chiaro: non c’è nessuna equivalenza fra Israele e Hamas. Saremo sempre a fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza”, ha messo in evidenza Trump.

